Μία νέα δημοκόπηση, της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24 δείχνει προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,4%, το ΠΑΣΟΚ 10,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,5%, η Ελληνική Λύση 8.1%, το ΚΚΕ 6,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, η Φωνή Λογικής 3,4%, το ΜέΡΑ25 1,9%, η Νίκη 1,7%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,2%, η Νέα Αριστερά 1%, οι Σπαρτιάτες, 0,9%, ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 9%, και 19,1% Αναποφάσιστοι.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 30,2% και το ΠΑΣΟΚ στο 13,4%. Τρίτο κόμμα είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 10,4% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 10,1%, το ΚΚΕ με 8,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,2% , η Φωνή Λογικής 4,2%, το ΜέΡΑ25 2,4%, η Νίκη 2,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%, οι Σπαρτιάτες 1,1%, ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ να ανεβαίνει από το 7% -με βάση την προηγούμενη μέτρηση – στο 11,1%.

Τα στοιχεία για Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά

Στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Καρυστιανού», οι πολίτες απάντησαν:

Πολύ – 16,1%

Αρκετά – 13,2%

Λίγο – 12,4%

Καθόλου – 54,1%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 4,1%

Στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν:

Πολύ – 7,2%

Αρκετά – 9,9%

Λίγο – 11,4%

Καθόλου – 68,1%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 3,4%

Σε παρόμοια ερώτηση, αλλά για ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, οι πολίτες απάντησαν: