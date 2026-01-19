Οι πρώτες αξιόλογες χιονοπτώσεις του χειμώνα έχουν ντύσει στα λευκά τα ορεινά της χώρας, δημιουργώντας ένα μαγευτικό χειμερινό τοπίο και προσφέροντας στους επισκέπτες τη χαρά της χιονοδρομίας. Τα χιονοδρομικά κέντρα σε Πισοδέρι Φλώρινας, Βασιλίτσα Γρεβενών, Παρνασσό και Καλάβρυτα είναι ήδη σε πλήρη λειτουργία, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι συνεχιζόμενες χιονοπτώσεις υπόσχονται ιδανικές συνθήκες για όλους όσοι θέλουν να απολαύσουν το χιόνι και τις δραστηριότητες στη φύση. Οι υπεύθυνοι των κέντρων ελπίζουν ότι η καλή χιονόστρωση θα διατηρηθεί, ώστε οι επισκέπτες να ζήσουν ολοκληρωμένα την εμπειρία των λευκών κορυφών.

Τα 8 χιονοδρομικά κέντρα που λειτουργούν

Ανήλιο: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Ασθενής χιονόπτωση

Βασιλίτσα: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Ασθενής χιονόπτωση

Παρνασσός: Ανοιχτό για χιονοδρομία (προσοχή στον τερματισμό της πίστας Νο4 – Αίολος λόγω οριακής χιονοκάλυψης) | Σαλέ ανοιχτά | Δρόμοι με αλυσίδες | Ασθενής χιονόπτωση

Καϊμακτσαλάν: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι με αλυσίδες | Συννεφιά

Βελούχι: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι με αλυσίδες | Ελαφριά χιονόπτωση

Πισοδέρι: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι με αλυσίδες | Συννεφιά – Ομίχλη

Καλάβρυτα: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Ελαφριά χιονόπτωση

3-5 Πηγάδια: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Συννεφιά

Τις τελευταίες ώρες, πολλές περιοχές της χώρας έχουν καλυφθεί από χιόνι, ενώ η πρόγνωση δείχνει ότι το ψύχος θα επιμείνει για λίγο ακόμη. Οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για όσους θέλουν να απολαύσουν το χιονισμένο τοπίο.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι χιονοπτώσεις στα ορεινά θα συνεχιστούν, κυρίως σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, δεν αναμένονται σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή μεταβολή, με βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς ωστόσο να υποχωρήσει αισθητά το κρύο.