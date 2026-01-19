Νέα τροπή στην εξαφάνιση-θρίλερ της 16χρονης Λόρας, η οποία παραμένει άφαντη από τις 8 Ιανουαρίου, όταν και έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα, έρχεται να δώσει μία νέα μαρτυρία πρώην συμμαθήτριάς της, η οποία φέρεται να είπε στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς, ότι η 16χρονη εξέφραζε σκέψεις για αυτοτραυματισμό και μάλιστα στους καρπούς της.

Όπως αποκαλύπτουν φίλες της Λόρας μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA, το κορίτσι τούς είχε εκμυστηρευτεί, ότι αυτές οι σκέψεις είχαν γίνει πράξη. «Μία φορά που είχα βγει από την τάξη, μου έδειξε το χέρι της και της λέω “αυτά είναι από γάτα;” και μου λέει όχι. Μου έλεγε, για να μην της κάνουν κάτι οι γονείς της, είχε πει, ότι ήταν αλλεργία από το γάλα, επειδή είχε αλλεργία στο γάλα».

Σύμφωνα πάντα με τις συμμαθήτριες, κάποιες είχαν δει και τα σημάδια στα χέρια της. «Μου είχε δείξει σημάδια από αυτοτραυματισμό. Χαρακιές κανονικές, μας πήγαινε στο μπάνιο, μας τα έδειχνε και μας είχε στείλει και φωτογραφία. Μας το έλεγε κιόλας και φαινόντουσαν και τα σημάδια. Φόραγε πάντα φούτερ, φούτερ και τζιν. Είχε ζέστη, ήθελε μακριά ρούχα. Θέλαμε να βοηθήσουμε, γιατί βλέπαμε ότι τα πράγματα ήταν πολύ σοβαρά» λέει.

Η μοναξιά που ένιωθε το 16χρονο κορίτσι ήταν μεγάλη, καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που η οικογένειά της έφευγε και την άφηνε μόνη. «Θυμάμαι ότι την αφήνανε μόνη της πολύ συχνά, ας πούμε όταν είχε πρώτο έρθει στο σχολείο που δεν την ήξερα σχεδόν καθόλου, πριν από τα Χριστούγεννα, με είχε ρωτήσει αν μπορούσε να μείνει για όλο το διάλειμμα στο σπίτι μου. Όλο το διάλειμμα των Χριστουγέννων που είναι δύο βδομάδες», λέει φίλη της. «(Την είχαν αφήσει μόνη της), είχαν γυρίσει στη Γερμανία και την είχα αφήσει εδώ και το καλοκαίρι θυμάμαι, ότι την είχαν αφήσει για αρκετό καιρό μόνη της» πρόσθεσε η ίδια.

«Έψαχνε για δουλειά»

«Μου είχε ζητήσει να της βρω και δουλειά κιόλας», λένε φίλες της. «Γενικά, ακόμα και όταν ήταν σπίτι οι γονείς της, έψαχνε δουλειά και ήθελε να βγάζει χρήματα. Έπλεκε αρκετά πράγματα και πούλαγε πολύ συχνά και τα ανέβαζε στο Instagram και έλεγε, ξέρω εγώ, “αυτό το βιβλίο για 12€”, “αυτή η τσάντα για 20€”» λέει φίλη της.

Όπως όλα δείχνουν, η 16χρονη είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια τη φυγή της από το σπίτι της οικογένειας στην Πάτρα. Αυτό προκύπτει και από τη μαρτυρία φίλη της, ότι αναζητούσε να αγοράσει μεταχειρισμένο κινητό τηλέφωνο. «Γεια. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι; Υπάρχει περίπτωση να έχεις κανένα παλιό iPhone 7 ή 8; Ή μήπως ξέρεις κάποιον που να έχει; Ψάχνω ένα και θα πλήρωνα 50 ευρώ», είχε γράψει σε μήνυμα στις 30 Δεκεμβρίου σε φίλη της.

«Οι γονείς κάνουν ό,τι μπορούν»

Από την πλευρά τους, φίλοι της οικογένειας, σημειώνουν πως οι γονείς της 16χρονης κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να εντοπίσουν την κόρη τους. «Οι γονείς δεν έμειναν άπραγοι. Από την αρχή ψάξανε και συνεχίζουν και ψάχνουν και κάνουν ό,τι μπορούν και ενδιαφέρονται για το παιδί τους. Με το που χάθηκε η Λόρα, οι άνθρωποι ψάξανε κανένα δίωρο εκεί στη γειτονιά και στο σχολείο κι εδώ κι εκεί. Συναντηθήκαμε, πήγαμε Αστυνομία, είπαμε ό,τι ήταν να πούμε. Αρχίζουμε λοιπόν με τους γονείς και παίρνουμε τηλέφωνο τις φίλες. Οι γονείς δηλαδή το κάνανε αυτό. Ψάχναμε λοιπόν και βρήκαμε μία φίλη, η οποία είπε ότι πήρε από το τηλέφωνό της ταξί η Λόρα και κάλεσε. Βρήκαμε ποια εταιρεία ταξί ήταν, οι γονείς μαζί με εμένα, το δώσαμε στην Αστυνομία» λέει φίλη της οικογένειας.

Όπως λέει η ίδια: «Μάθανε ότι την πήγε Αθήνα. Με τα χίλια ζόρια μάθαμε ότι μιλούσε με έναν ηλικιωμένο, μου λέει “πάμε στο μαγαζί αυτό να ρωτήσουμε αν έχει κάμερα”. Πήγαμε στον φούρνο, πιέζαμε τον άνθρωπο να ψάξει να βρει την κάμερα, να έρθει, να δείξει, στείλαμε εννοείται τις πληροφορίες στην Αστυνομία. Και στην Αστυνομία τους έλεγαν “δεν θα κάνετε τίποτα”. Λέει (οι γονείς) “να πάμε στην Αθήνα”. Λέει (η Αστυνομία) “όχι, απαγορεύω σε εσάς να κάνετε το οτιδήποτε. Σας απαγορεύω να ασχολείστε και με τα τηλεοπτικά”. Λέει (η Αστυνομία) ότι εμποδίζει την έρευνά τους και να μην πάτε στην Αθήνα να ψάξετε».

«Τις πρώτες ημέρες νομίζαμε ότι το παιδί το είχαν απαγάγει. Εγώ το πρώτο πράγμα που τον ρώτησα όταν βρεθήκαμε, του λέω “είχατε τσακωθεί; Έγινε κάτι;”. Μου λέει “όχι, πήγαμε διακοπές όλοι μαζί και περάσαμε πάρα πολύ ωραία, δεν έγινε τίποτα απολύτως”. Το θέμα τώρα είναι τώρα τι κάνει το παιδί, αυτό είναι το θέμα. Είναι με κάποιον τουλάχιστον και της προσφέρει τα απαραίτητα ή είναι κλεισμένη μόνη της μέσα και δεν έχει ούτε να φάει; Και είναι σε αδιέξοδο και δεν έχει κανέναν να μιλήσει. Θεωρώ ότι η Λόρα έχει κάποια μορφή στεναχώριας και ότι χρειάζεται βοήθεια», λέει η ίδια.

Άγνοια δηλώνει το σχολείο περί αυτοτραυματισμών και κακοποίησης

Ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, μιλώντας στο Live News είπε, πως οι γονείς της 16χρονης κλήθηκαν στην Αστυνομία, ώστε να απαντήσουν σχετικά με την αναφορά πρώην συμμαθήτριας της κόρης τους περί αυτοτραυματισμών και περί εγκυμοσύνης. Υπενθυμίζεται πως ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είχε αποκαλύψει ήδη πως τότε οι γονείς της κοπέλας κλήθηκαν στο σχολείο και λίγες ημέρες αργότερα εκείνη άλλαξε σχολείο.

Όπως είπε όμως ο αστυνομικός συντάκτης, η Αστυνομία μίλησε με τη διεύθυνση του σχολείου, όπου είπαν πως δεν υπήρξε καμία αναφορά σε αυτούς από μαθητές περί κακοποίησης, και περί φόβων που εξέφραζε η 16χρονη. Όπως είπαν, ο λόγος που κάλεσαν τους γονείς ήταν ότι η 16χρονη δεν προχωρούσε στα μαθήματα. Αυτό φαίνεται να είπαν και οι γονείς στους αστυνομικούς, ότι δεν υπήρχε δηλαδή, κανένα άλλο θέμα από τους υπεύθυνους του σχολείου.

Επιπλέον, οι γονείς κατέθεσαν πως δεν κακοποιούσαν, ούτε κούρεψαν με τη βία τη 16χρονη, αλλά η ίδια κουρεύτηκε μόνη.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. για την εξαφάνιση της 16χρονης

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή είπε οι Αρχές έχουν ελέγξει, αν κατάφερε τελικά να ταξιδέψει με τα δικά της στοιχεία ή ακόμα και με τα στοιχεία κάποιου συγγενικού προσώπου, καθώς υπήρχαν αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για το διαβατήριο της μητέρας.

«Δεν φαίνεται να έχει ταξιδέψει ούτε αεροπορικώς, ούτε με κάποιον άλλον τρόπο τουλάχιστον, με τη συνήθη συγκοινωνία, με κάποιο πούλμαν, με κάποιο δρομολόγιο επίσημο που να πηγαίνει μέχρι τη Γερμανία, καθώς αναζητούμε να δούμε αν ακολούθησε κάποια πορεία για να φτάσει σε αυτή τη χώρα από την οποία ήρθε άλλωστε στη χώρα μας. Δεν προκύπτει. Φυσικά και έχουν ενημερωθεί οι γερμανικές αρχές. Η γερμανική αστυνομία γνωρίζει ότι η ελληνική αστυνομία αναζητά αυτό το παιδί και σε περίπτωση που βρεθεί σε οποιαδήποτε περιοχή της Γερμανίας, άμεσα θα ενημερωθούμε. Δεν είναι καθόλου εύκολο για ένα παιδί, ακόμα και αν υπάρχει υποστήριξη από κάποιον ενήλικα, να ταξιδέψει ακόμα και με άλλα στοιχεία, με πλαστά στοιχεία στο εξωτερικό» είπε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.

Σε σχέση με τους γονείς της 16χρονης ανέφερε: «Υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τους γονείς. Μάλιστα είναι αυτοί που καλούνται ουσιαστικά να αναγνωρίσουν στο υλικό που φτάνει στα χέρια μας αν πρόκειται για το παιδί τους ή όχι, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο τελευταίος λόγος ανήκει στους γονείς όταν εξετάζουμε βιντεοληπτικό υλικό. Και φυσικά όποια πληροφορία έρχεται ακόμη και στους ίδιους μεταφέρεται άμεσα στην αστυνομία. Υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία και μάλιστα καθημερινή. Η προτροπή απ’ την πλευρά της αστυνομίας είναι να μην επικοινωνούνται στοιχεία της έρευνας. Ο μόνος λόγος είναι για να μην θέσουν σε κίνδυνο την έρευνα, για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Φυσικά και κάθε άνθρωπος αν θέλει να τοποθετηθεί στα μέσα, έχει την ελευθερία να το κάνει, είναι δικαίωμά του».

Πλέον, οι Αρχές επικεντρώνεται στα δεδομένα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας.