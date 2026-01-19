Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες παραμένουν μέχρι στιγμής άκαρπες, για 12η συνεχόμενη ημέρα οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου 2026. Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς ενισχύεται το σενάριο ότι η ανήλικη όχι μόνο έχει απομακρυνθεί από την περιοχή του Ζωγράφου, όπου εθεάθη για τελευταία φορά, αλλά ενδεχομένως έχει φύγει και από τη χώρα.

Παρά τις εκτεταμένες αναζητήσεις και τις δημόσιες εκκλήσεις, δεν έχει υπάρξει κανένα ίχνος ζωής μετά την τελευταία της εμφάνιση στου Ζωγράφου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, η Λόρα φέρεται να σχεδίαζε τη φυγή της εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, προσπαθώντας συστηματικά να συγκεντρώσει χρήματα για να μπορέσει να φύγει από το σπίτι της. Το ακριβές ποσό που είχε καταφέρει να μαζέψει παραμένει άγνωστο, γεγονός που δυσκολεύει την εκτίμηση του πόσο μακριά θα μπορούσε να έχει φτάσει.

Πρώην συμμαθήτριά της είχε αναφέρει στο MEGA πως, επειδή δεν γνώριζε καλά ελληνικά, περνούσε πολλές ώρες πλέκοντας μέσα στην τάξη. Τα αντικείμενα που δημιουργούσε τα πουλούσε είτε μέσω Instagram είτε απευθείας στους συμμαθητές της, αναζητώντας διαρκώς τρόπους να εξασφαλίσει χρήματα, καθώς, όπως τους έλεγε, ήθελε να φύγει από το σπίτι όταν θα μεγάλωνε.

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει και μαρτυρία ανήλικης φίλης της, σύμφωνα με την οποία η Λόρα είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία να τραυματιστεί στον καρπό. Παράλληλα, σε άλλη χρονική στιγμή φέρεται να είχε ρωτήσει τι θα μπορούσε να συμβεί ώστε να μείνει έγκυος, στοιχεία που προβληματίζουν τις Αρχές.

Η 16χρονη, σύμφωνα με μαρτυρίες κοντινών της προσώπων, είχε εκμυστηρευτεί ότι ένιωθε έντονη καταπίεση στο οικογενειακό της περιβάλλον, κυρίως λόγω της συμπεριφοράς του πατέρα της, τονίζοντας ότι «δεν αντέχει άλλο» και ότι αναζητά τρόπο διαφυγής.

Καθοριστική θεωρείται και η κατάθεση της μητέρας της, η οποία ανέφερε πως είχε δει τη Λόρα να φωτογραφίζει το διαβατήριό της. Έτσι, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η ανήλικη να ταξίδεψε στο εξωτερικό, πιθανότατα στη Γερμανία, με λεωφορείο, χρησιμοποιώντας το διαβατήριο της μητέρας της. Το ενδεχόμενο αεροπορικού ταξιδιού φαίνεται να αποκλείεται, καθώς οι κάμερες ασφαλείας των αεροδρομίων δεν έχουν καταγράψει την παρουσία της.

Παρότι μητέρα και κόρη μοιάζουν εμφανισιακά, εκτιμάται ότι η Λόρα θα έπρεπε να φαίνεται μεγαλύτερη για να μπορέσει να περάσει ως ενήλικη.

Οι έρευνες της Αστυνομίας παραμένουν εστιασμένες στην περιοχή του Ζωγράφου, η οποία θεωρείται κομβικής σημασίας για την υπόθεση, ενώ η αγωνία για την τύχη της 16χρονης εντείνεται.

Σε τρεις βασικούς άξονες κινούνται οι έρευνες των Αρχών: