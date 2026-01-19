Η Porsche παρέδωσε μέσα στο 2025 συνολικά 279.449 αυτοκίνητα σε πελάτες σε όλο τον κόσμο , αριθμός μειωμένος κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που είχε αγγίξει τα 310.718 αυτοκίνητα.

Όμως, για τη Γερμανική φίρμα το 2025 ήταν μια καλή χρονιά για τα ηλεκτρικά της μοντέλα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη φίρμα το 34,4% των αυτοκινήτων της Porsche που παραδόθηκαν παγκοσμίως ήταν ηλεκτροκίνητα (+7,4 ποσοστιαίες μονάδες), με το 22,2% να είναι πλήρως ηλεκτρικά και το 12,1% plug-in υβριδικά.

Ο Matthias Becker, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου πωλήσεων και μάρκετινγκ της Porsche AG, δήλωσε: