Το Football Talk κάνει πρεμιέρα στο κανάλι των ΝΕΩΝ στο YouTube την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στις 14:00.

Θα συμμετάσχουν οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Νίκος Τζουάννης, Σταμάτης Βούλγαρης και Αντώνης Τσακαλέας, οι οποίοι θα αναλύουν την επικαιρότητα του ελληνικού και διεθνούς ποδοσφαίρου. Θα καλυφθούν όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν τις εγχώριες αλλά και διεθνείς διοργανώσεις, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στις ομάδες και τους παίκτες.

Παράλληλα, θα υπάρχει σύνδεση με τον Νίκο Παπαδόπουλο από τη Θεσσαλονίκη, για να μας ενημερώνει για όσα συμβαίνουν στον Βορρά.