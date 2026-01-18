Λίγες ημέρες πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, η Μπασκόνια έστειλε ηχηρό μήνυμα, διαλύοντας τη Μανρέσα με το εντυπωσιακό 130-85 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Liga Endesa.

Η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι μπήκε στο παρκέ με το πόδι κολλημένο στο γκάζι και από τα πρώτα λεπτά επέβαλε έναν καταιγιστικό ρυθμό. Με 35 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και άλλους 39 στο δεύτερο, οι Βάσκοι «καθάρισαν» ουσιαστικά την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο, μετατρέποντας το παιχνίδι σε μονόλογο.

Η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε ούτε μετά την ανάπαυλα, καθώς η Μπασκόνια συνέχισε να σκοράρει με την ίδια ευκολία, προσθέτοντας 27 πόντους στην τρίτη περίοδο και 29 στην τέταρτη. Η επιθετική της πολυφωνία και η ταχύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Μανρέσα.

Καθοριστικό ρόλο στη σαρωτική εμφάνιση έπαιξε η απίστευτη ευστοχία από την περιφέρεια. Οι παίκτες του Γκαλμπιάτι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 23/33 τρίποντα, αγγίζοντας το εξωπραγματικό 70%, ένα ποσοστό που σπάνια συναντάται σε αυτό το επίπεδο και αποτυπώνει την επιθετική έκρηξη της Μπασκόνια ενόψει της ευρωπαϊκής της πρόκλησης στην Αθήνα.