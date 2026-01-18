Η γερμανική ομάδα δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Μαρκ Φλέκεν και Νέιθαν Τέλα στο παιχνίδι της Τρίτης (20/01, 22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό, με τις εξετάσεις να δείχνουν ότι αμφότεροι θα απουσιάσουν για αρκετές εβδομάδες. Πρόκειται για απώλειες που επηρεάζουν σημαντικά τα πλάνα του τεχνικού επιτελείου των «ασπιρινών».

Στο απουσιολόγιο της γερμανικής ομάδας προστίθεται και το όνομα του Εντμόντ Ταπσόμπα. Ο βασικός στόπερ της Λεβερκούζεν παραμένει νοκ άουτ, στερώντας από την ομάδα μία ακόμη κομβική μονάδα στην αμυντική γραμμή.

Οι απουσίες αυτές δυσκολεύουν σημαντικά την αποστολή της Λεβερκούζεν απέναντι στους «ερυθρόλευκους», σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων και έντονης σημασίας για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής της πορείας.