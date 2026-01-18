Ο Τοξότης Α*, η υπερμεγέθης μαύρη τρύπα που βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία μας, του Γαλαξία της Ανδρόμεδας, σήμερα εμφανίζεται σχετικά ήρεμη, αλλά οι αστρονόμοι προβλέπουν ότι στο μέλλον μπορεί να μπει σε μια πολύ πιο ενεργή φάση. Αυτός ο κολοσσιαίος βαρύς σχηματισμός συγκεντρώνει περίπου τέσσερα εκατομμύρια φορές τη μάζα του Ήλιου σε μια περιοχή μικρότερη από την τροχιά του Ερμή. Παρά το ότι τώρα χαρακτηρίζεται ως μαύρη τρύπα χαμηλής φωτεινότητας, παρατηρήσεις σε ραδιοκύματα, υπέρυθρο και ακτίνες Χ δείχνουν ότι διαθέτει έναν συμπαγή δίσκο συσσώρευσης, ο οποίος προκαλεί περιστασιακές εκρήξεις ενέργειας, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι ποτέ εντελώς ανενεργή.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα κοσμολογικά μοντέλα της NASA, σε περίπου 2 δισεκατομμύρια χρόνια, ο Γαλαξίας μας μπορεί να συγκρουστεί ή να αλληλεπιδράσει στενά με το Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου, έναν γαλαξία-δορυφόρο πλούσιο σε αέριο. Αυτή η αλληλεπίδραση θα οδηγήσει μεγάλες ποσότητες αερίου και σκόνης προς το κέντρο, «ταΐζοντας» τον Τοξότη Α* και ξυπνώντας τον.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ενεργής φάσης, η μαύρη τρύπα θα εκπέμπει ακτινοβολία και πίδακες ενέργειας ισοδύναμους με το συνολικό φως εκατομμυρίων ήλιων, μεταμορφώνοντας τον πυρήνα του Γαλαξία σε έναν ενεργό γαλαξιακό πυρήνα. Παρά τη θεαματική αυτή δραστηριότητα, δεν θα απειλήσει τη Γη, καθώς το ηλιακό μας σύστημα βρίσκεται πολύ μακριά από το κέντρο και η μεγαλύτερη μέρος της ακτινοβολίας θα παραμείνει περιορισμένη στην εσωτερική περιοχή του γαλαξία.

Για την επιστημονική κοινότητα, αυτό το πιθανό «ξύπνημα» του Τοξότη Α* είναι κρίσιμο για την κατανόηση του πώς αναπτύσσονται οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες και πώς η δραστηριότητά τους επηρεάζει την εξέλιξη των γαλαξιών μέσα σε δισεκατομμύρια χρόνια.