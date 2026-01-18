Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης ορειβατών στην κορυφή του Ταΰγετου, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, οκτώ άτομα γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και βρέθηκαν σε χαράδρα, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα. Οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Οι αρχές ενημερώθηκαν περίπου δεκαπέντε λεπτά πριν από τη 1 το μεσημέρι, και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις διάσωσης για την παροχή βοήθειας.

. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, ενώ αναμένεται να συνδράμει και ελικόπτερο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από αέρος. Παράλληλα, στο σημείο επιχειρούν δεκαπέντε πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λακωνίας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις καθώς και εθελοντικές ομάδες