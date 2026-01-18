Σε έξαρση βρίσκεται το κύμα γρίπης, το οποίο μόνο την τελευταία εβδομάδα ήταν η αιτία για 871 εισαγωγές στα νοσοκομεία και το οποίο αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Παραδοσιακά οι μήνες στους οποίους η γρίπη έχει αυξημένη πιθανότητα να μας κάνει να νοσήσουμε, είναι Ιανουάριος, Φεβρουάριος, μέχρι μέσα Μαρτίου», λέει η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. «Τις επόμενες δυο-τρεις βδομάδες θα έχουμε ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και πιθανότατα στο υγειονομικό σύστημα, που ήδη έχει πρόβλημα», είπε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης.

Μάλιστα, οι προβλέψεις για τον αριθμό των κρουσμάτων δεν είναι αισιόδοξες. «Θα είναι μεταξύ 1-2 εκατομμύρια κρούσματα όλη την περίοδο. Το πρόβλημα είναι κατά πόσο αυτά τα κρούσματα εμφανιστούν μαζί», πρόσθεσε ο κ. Τζανάκης. Η σφοδρότητα του φετινού κύματος οφείλεται στον νέο υποκλάδο Κ που έχει επικρατήσει. «Έχουμε περισσότερες νοσηλείες, περισσότεροι που πάσχουν σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο συγκεκριμένος υποκλάδος δεν προκαλεί βαρύτερη νόσηση, αλλά μπορεί να πιέσει τα συστήματα υγείας», είπε η κ. Ψαλτοπούλου.

Εμβολιασμό και μάσκα σε κλειστούς χώρους συστήνουν οι ειδικοί

Σύμφωνα με την κ. Ψαλτοπούλου, η μεγαλύτερη κυκλοφορία του ιού είναι σε παιδιά και εφήβους, όμως οι περισσότερες νοσηλείες που θα δώσουν και θανάτους, είναι σε ηλικίες 70-90 ετών». Επισημαίνει δε, ότι ο ΕΟΔΥ σε ανακοίνωσή του έχει δώσει συγκεκριμένες συστάσεις.

«Πρώτον εμβολιασμός σε ευπαθείς ομάδες. Δεύτερον οι ευπαθείς ομάδες να φοράνε μάσκα σε κλειστούς χώρους με συγχρωτισμό και τρίτον αν έχουμε συμπτωματολογία, οι ευπαθείς ομάδες να δουν αν είναι κορωνοϊός, γρίπη κτλ γιατί μπορούν να λάβουν τα ειδικά αντιικά φάρμακα», πρόσθεσε.

«Ακόμα και τώρα ο εμβολιασμός θα βοηθήσει όσους τον επιλέξουν, γιατί η εποχή της γρίπης πρακτικά ξεκίνησε λίγο πριν τις γιορτές. Θα έχουμε κρούσματα για περίοδο 2,5 μηνών», πρόσθεσε ο κ. Τζανάκης.

Το φετινό κύμα γρίπης έχει πιέσει ήδη το σύστημα υγείας με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία να καταγράφουν ραγδαία αύξηση.