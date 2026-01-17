«Καλπάζει» η γρίπη στην χώρα μας, όπως και οι υπόλοιπες εποχικές αναπνευστικές λοιμώξεις, με τα νοσοκομεία να γεμίζουν από ασθενείς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε λίγες ώρες το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1) στα Επείγοντα του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» που εφημέρευε, επισκέφθηκαν περισσότερα από 160 παιδιά με τους γονείς τους. Όλα με πυρετό, βήχα, καταρροή, εξάντληση και πόνους στις αρθρώσεις. Οι γιατροί συστήνουν στους γονείς, αν τα παιδιά τους έχουν αυτά τα συμπτώματα, να τα κρατούν στο σπίτι και μακριά από ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Η γρίπη Α συνεχίζει να «σαρώνει» τη χώρα, με τα σοβαρά περιστατικά και τις νοσηλείες να αυξάνονται. Την τελευταία εβδομάδα οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από γρίπη, οι εισαγωγές ξεπέρασαν τις 800, ενώ 15 ασθενείς εισήχθησαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν, ότι ο χειμώνας είναι μπροστά και οι εποχιακές ιώσεις όπως η γρίπη, επίσης και καλούν όλους και κυρίως τις ομάδες υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν κατά της γρίπης.