Με αυξημένες νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα θα κυλήσει ο καιρός τη Δευτέρα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται τοπικές βροχές ή χιονόνερο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τόσο στα ορεινά όσο και σε ημιορεινές περιοχές των παραπάνω περιοχών.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ λίγες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Κρήτης.

Ενισχυμένοι άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοδυτικά τμήματα θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ, με τάση περαιτέρω ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες.

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ.

Χαμηλές θερμοκρασίες και παγετός

Η θερμοκρασία δε θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα φτάσει τους 5 με 7 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 9 με 11 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα τους 12 με 13 βαθμούς και τοπικά έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος στα βόρεια τμήματα θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 9 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές ή χιονόνερο, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα.

Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 0 έως 6 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Παρατεταμένη αστάθεια την Τρίτη

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, ο καιρός θα παραμείνει άστατος με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Στα βόρεια τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται ως βροχές ή χιονόνερο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Τα φαινόμενα τη νύχτα στα δυτικά θα ενταθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί – βορειοανατολικοί, στο Ιόνιο 6 με 8 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοδυτικά έως 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει χωρίς αξιόλογη μεταβολή, με παγετό τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και ισχυρότερο στα βόρεια.

Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και χιόνια την Τετάρτη

Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, αναμένεται γενικευμένη επιδείνωση με αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής, κεντρικής και νότιας χώρας, ενώ σταδιακά θα επηρεαστούν οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά, με εντονότερα φαινόμενα στα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Οι άνεμοι θα φτάνουν στο Ιόνιο τα 8 και τοπικά 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση, ενώ στο Αιγαίο θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 6 με 8 και από το απόγευμα τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια, ωστόσο παγετός θα συνεχίσει να σημειώνεται στα βόρεια ηπειρωτικά.