Δεν πίστευε στα μάτια του ένας κάτοικος Ναυπακτίας, όταν έλαβε ειδοποίηση από την Δημοτική Αστυνομία Μεσολογγίου για κλήση για παράνομη στάθμευση αυτοκινήτου, που… δεν υπάρχει.

Σύμφωνα με την καταγγελία που δημοσίευσε το aixmi-news.gr, ο άνδρας έλαβε κλήση από τη Δημοτική Αστυνομία Μεσολογγίου για παράνομη στάθμευση οχήματος τον Απρίλιο του 2025, που όπως προκύπτει, έχει αποσυρθεί πριν από 10 χρόνια, ενώ η φερόμενη ιδιοκτήτριά του –η μητέρα του– έχει αποβιώσει πριν από 4 χρόνια.

Το έγγραφο της κλήσης, το οποίο εστάλη στον ίδιο ως «υπεύθυνο», αναφέρεται σε όχημα που φέρεται να ήταν σταθμευμένο παράνομα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο καταγγέλλων, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε αποσυρθεί και διαγραφεί επισήμως πριν από μία δεκαετία, με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί νόμιμα. Παρ’ όλα αυτά, το όνομα της αποβιώσασας μητέρας του εξακολουθεί να εμφανίζεται στα αρχεία.

«Δεν πρόκειται απλώς για ένα λάθος» δήλωσε ο καταγγέλλων προσθέτοντας ότι «πρόκειται για μια κατάσταση, που δείχνει πόσο αποκομμένα από την πραγματικότητα μπορεί να είναι τα συστήματα της δημόσιας διοίκησης. Καλούμαι να αποδείξω, ότι ένα αυτοκίνητο δεν υπάρχει και ότι ένας άνθρωπος είναι νεκρός».