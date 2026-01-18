Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα στη Λήμνο, όταν 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας βρέθηκε στο κενό σε δύσβατη και απόκρημνη περιοχή στην περιοχή μεταξύ Μύρινας και Πλατέος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του limnoslive.gr, ο νεαρός είχε μεταβεί στο σημείο για βόλτα με τη μηχανή του μαζί με φίλο του, χωρίς να γνωρίζει ότι ο δρόμος δεν είχε συνέχεια. Δυστυχώς, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέληξε να πέσει από γκρεμό τουλάχιστον 200 μέτρων. Ο δεύτερος νεαρός, εμφανώς σοκαρισμένος και έντρομος, ειδοποίησε άμεσα συγγενικό πρόσωπο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να κινητοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση όλες οι αρμόδιες αρχές και να στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση προσέγγισης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ στις έρευνες συμμετείχε και το Λιμενικό Σώμα, καθώς η περιοχή ήταν δύσκολο να προσεγγιστεί από στεριά. Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο την επιχείρηση, με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή. Δυστυχώς, ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Μύρινας, όπου τον περίμενε ασθενοφόρο και μετέφερε τη σορό του στο Νοσοκομείο Λήμνου. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος νέος βρέθηκε στο κενό παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.