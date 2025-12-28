Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στα Χανιά, όπου ένας 67χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό δεκάδων μέτρων.

Το συμβάν έγινε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στο Οροπέδιο Ομαλού. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, ο άνδρας, κάτοικος της περιοχής, εντοπίστηκε από συγγενείς του οι οποίοι τον αναζήτησαν όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι του.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσαν διασώστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καμπανού, άνδρες της ΕΜΟΔΕ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων. Η επιχείρηση ανάσυρσης του οδηγού ξεκίνησε γύρω στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο 67χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ περίπου 45 λεπτά αργότερα. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της εκτροπής του οχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.