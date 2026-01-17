Συναγερμός σήμανε στη Λάρνακα όπου υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς και τραυματίες. Όπως μεταδίδει το sigmalive, γύρω στις 15:30 υπήρξε πληροφορία για συμπλοκή στο κέντρο της Λάρνακας. Στη συνέχεια ακολούθησε δεύτερη πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών.

Περιπολικά μετέβησαν στο σημείο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το συμβάν έλαβε χώρα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, καθώς και ότι υπάρχουν τραυματίες.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπου Τύπου της Αστυνομίας Λάρνακας, Σπύρο Χρυσοστόμου, στη σκηνή υπάρχουν ίχνη αίματος, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κλινική για ιατρική περίθαλψη.