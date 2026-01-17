Ένα σπάνιο βίντεο υψηλής ευκρίνειας που καταγράφει για πρώτη φορά μια απομονωμένη φυλή αυτοχθόνων του Αμαζονίου παρουσίασε ο Αμερικανός περιβαλλοντολόγος Πολ Ροσόλι. Το υλικό, όπως ανέφερε ο ίδιος σε συνέντευξή του, αποτελεί μία από τις πιο έντονες εμπειρίες της ζωής του.

Μιλώντας στο podcast του Λεξ Φρίντμαν, ο συγγραφέας και ερευνητής περιέγραψε πώς κατέγραψε τη συνάντηση με τη φυλή, έπειτα από δύο δεκαετίες εξερευνήσεων στη ζούγκλα του Αμαζονίου. Μέχρι σήμερα, τα περισσότερα βίντεο από τέτοιες φυλές ήταν χαμηλής ποιότητας, καθώς είχαν τραβηχτεί από μεγάλη απόσταση με παλαιό εξοπλισμό.

«Πρέπει να σας δείξω αυτό το βίντεο… Δεν έχει προβληθεί ποτέ πριν. Είναι παγκόσμια πρεμιέρα», είπε ο Ροσόλι, εξηγώντας ότι οι εικόνες τραβήχτηκαν με τηλεφακό μεγάλης εμβέλειας, αποτυπώνοντας με εντυπωσιακή λεπτομέρεια τη σκηνή.

NEW: Never-before-seen footage of an uncontacted Amazonian tribe has been released by author Paul Rosolie on Lex Fridman’s show. The tribe was seen lowering their weapons before they were given a canoe of food. Rosolie is a conservationist who has reportedly spent two decades… pic.twitter.com/a0WF9O2Pof — Collin Rugg (@CollinRugg) January 16, 2026

Στο βίντεο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η φυλή εμφανίζεται σε μια παραλία μέσα από ένα «σύννεφο» πεταλούδων. Οι πολεμιστές, κρατώντας τόξα, κινούνται προσεκτικά, εξετάζοντας τους ξένους με καχυποψία. Ο Ροσόλι περιέγραψε πώς παρακολουθούσε τη στάση του σώματός τους, καθώς συγκεντρώνονταν με τα όπλα τους, προτού αρχίσουν να τα αφήνουν στο έδαφος, δείχνοντας ότι δεν επιθυμούσαν σύγκρουση.

«Κοιτάξτε τον τρόπο που κινούνται… Κοιτάξτε αυτόν με το τόξο του», ανέφερε, περιγράφοντας τη στιγμή που η ένταση μετατράπηκε σε περιέργεια. Η ατμόσφαιρα σύντομα έγινε πιο χαλαρή, με τα μέλη της φυλής να αστειεύονται και να χορεύουν μπρος-πίσω.

Η ομάδα του Ροσόλι προσέφερε στη φυλή βάρκες γεμάτες μπανάνες, τις οποίες οι αυτόχθονες έσπευσαν να πάρουν, δείχνοντας πόσο πεινασμένοι ήταν. «Δεν μοιάζει ότι θα τις μοιραστούμε αργότερα. Είναι παίρνω τα δικά μου και παίρνεις τα δικά σου», σχολίασε ο περιβαλλοντολόγος.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη φυλή δεν διαθέτει βάρκες ούτε εργαλεία από πέτρα. Πριν αποχωρήσουν, τα μέλη της ζήτησαν από τον Ροσόλι να πλησιάσει. Εκείνος στάθηκε απέναντί τους, ενώ άρχισαν να του τραγουδούν σηκώνοντας τα χέρια τους, πριν εξαφανιστούν στη ζούγκλα.

Η ανατροπή: Επίθεση την επόμενη ημέρα

Παρά τη φαινομενικά ειρηνική πρώτη επαφή, η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τον Ροσόλι, περίπου 200 μέλη της φυλής επιτέθηκαν στην ομάδα του, εκτοξεύοντας βέλη και αναγκάζοντάς τους να καλυφθούν.

Ο οδηγός του σκάφους, Τζορτζ, τραυματίστηκε σοβαρά όταν «ένα βέλος τον χτύπησε πάνω από την ωμοπλάτη και βγήκε από τον αφαλό του». Μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο και κατάφερε να επιζήσει. «Τους δώσαμε μπανάνες και τους είπαμε ότι θέλουμε ειρήνη. Και την επόμενη μέρα, μας επιτέθηκαν», σημείωσε ο Ροσόλι, προσθέτοντας πως δεν μπορεί να εξηγήσει την αλλαγή στάσης τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Ο περιβαλλοντολόγος περιέγραψε επίσης τα ιδιαίτερα μενταγιόν που φορούσαν ορισμένα μέλη της φυλής, φτιαγμένα από καρύδια Βραζιλίας και δόντια ζώων. «Δεν τα άφησαν να βραχούν. Τα φρόντιζαν», είπε χαρακτηριστικά.

Περισσότερες από 200 απομονωμένες φυλές στον κόσμο

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι υπάρχουν ακόμη πάνω από 200 απομονωμένες φυλές παγκοσμίως, κυρίως στα τροπικά δάση του Αμαζονίου, στη Βραζιλία και το Περού. Επειδή η άμεση επαφή μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα, οι πληροφορίες για αυτές προέρχονται κυρίως από δορυφορικές εικόνες και μαρτυρίες γειτονικών κοινοτήτων.

Το 2018, ο 26χρονος Αμερικανός ιεραπόστολος Τζον Άλεν Τσάου σκοτώθηκε προσπαθώντας να προσεγγίσει τους Sentinelese στη νήσο Βόρειο Σέντινελ, παρά την απαγόρευση της ινδικής κυβέρνησης. Οι Sentinelese, γνωστοί για την εχθρική στάση τους απέναντι σε κάθε ξένο, τον σκότωσαν λίγο μετά την άφιξή του.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και σύντομες επαφές μπορεί να μεταδώσουν κοινές ασθένειες, δυνητικά θανατηφόρες για πληθυσμούς χωρίς ανοσία. Η εξάπλωση της παράνομης υλοτομίας, της εξόρυξης και των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών απειλεί πλέον να εξαφανίσει τις ζώνες ασφαλείας που προστάτευαν αυτές τις κοινότητες.

Με πληροφορίες από New York Post.