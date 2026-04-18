Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ, κατηγορώντας το ότι χρησιμοποιεί τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ως πρόσχημα για να «καταλάβει περισσότερα εδάφη».

«Το Ισραήλ δεν επιδιώκει να θωρακίσει τη δική του ασφάλεια. Το Ισραήλ θέλει περισσότερα εδάφη. Η ασφάλεια χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση Νετανιάχου ως πρόσχημα για να καταλάβει περισσότερα εδάφη», δήλωσε ο Φιντάν μιλώντας σε διπλωματικό φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια, στη νότια Τουρκία.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι, πέρα από τα παλαιστινιακά εδάφη —τη Λωρίδα της Γάζας, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ—, το Ισραήλ επιδιώκει πλέον να ασκήσει κυριαρχία και σε περιοχές που ανήκουν στον Λίβανο και τη Συρία.

«Πρόκειται για μια συνεχή κατοχή και επεκτατισμό… Αυτό πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε ο Φιντάν, επισημαίνοντας ότι «το Ισραήλ έχει δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση διεθνώς προσποιούμενο ότι επιδιώκει μόνο τη δική του ασφάλεια».