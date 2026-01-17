Στη σκιά των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της Γροιλανδίας, ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης έχει γίνει viral.

Πρόκειται για μουσικό βίντεο με τίτλο Greenland Defense Front – The Hungry Giant («Γροιλανδικό Μέτωπο Άμυνας – Ο Πεινασμένος Γίγαντας»), στο οποίο απεικονίζονται οι «υπερασπιστές» της Γροιλανδίας.

Στο οπτικό υλικό εμφανίζονται τόσο άνθρωποι όσο και ζώα της Αρκτικής, όπως θαλάσσιοι ελέφαντες και πολικές αρκούδες, όλοι οπλισμένοι και παρουσιαζόμενοι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Υπενθυμίζεται ότι, , με φόντο τις δηκλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη απάντησε με την ανάπτυξη μικρής στρατιωτικής δύναμης στη Γροιλανδία: Γαλλικά στρατεύματα, μαζί με δυνάμεις από Γερμανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, έφτασαν στο νησί την Πέμπτη.

«Η άμυνα και η προστασία της Γροιλανδίας είναι κοινό ζήτημα για ολόκληρη τη συμμαχία του ΝΑΤΟ», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν. Ο Ράσμουσεν και η Μότσφελντ αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα με τον Ρούτε για περαιτέρω διαβουλεύσεις.

Ο Κάρινς τόνισε ότι η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας αφαιρεί από την Ουάσιγκτον το επιχείρημα περί ανεπαρκούς προστασίας από ρωσική ή κινεζική απειλή. «Αν η Ευρώπη ενισχύσει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, αφαιρείται ένα δημόσιο πρόσχημα της κυβέρνησης Τραμπ για προσάρτηση», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διατήρησε διπλωματικούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τις ΗΠΑ «σύμμαχο και εταίρο». Παράλληλα, ανακοίνωσε την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στη Γροιλανδία με άνοιγμα γραφείου στη Νουούκ και διπλασιασμό της οικονομικής βοήθειας. «Η Γροιλανδία μπορεί να υπολογίζει σε εμάς, πολιτικά, οικονομικά και χρηματοδοτικά», δήλωσε.