Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή της παραδοσιακής φασολάδας, χωρίς να απαιτείται μούλιασμα, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!». Η γνωστή σεφ έδειξε βήμα προς βήμα πώς μπορούμε να ετοιμάσουμε το κλασικό πιάτο εύκολα και γρήγορα, διατηρώντας τη γεύση και τη χυλωμένη υφή που το χαρακτηρίζει.

Η σημερινή συνταγή της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου εντυπωσίασε τους τηλεθεατές με την απλότητά της και το πλούσιο άρωμα των υλικών. Χωρίς να χρειάζεται προετοιμασία από την προηγούμενη μέρα, η φασολάδα αποκτά την ίδια αυθεντική νοστιμιά, ιδανική για τις κρύες μέρες του χειμώνα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και απολαύστε ένα παραδοσιακό ελληνικό φαγητό που συνδυάζει γεύση, θρεπτική αξία και ευκολία στην προετοιμασία.