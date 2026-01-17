Ο Αρκάς δεν παρέλειψε και φέτος να σχολιάσει με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο τη γιορτή του Αγίου Αντωνίου. Στο νέο του σκίτσο, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μικρός Θανασάκης εύχεται με τον γνωστό του αυθορμητισμό: «Χρόνια πολλά θτουθ Αντώνηδεθ και θτιθ Αντωνίεθ που γιορτάζουν θήμερα, αύριο ποιοθ γιορτάδει;».

Το χιούμορ του γνωστού σκιτσογράφου, που συχνά σχολιάζει την επικαιρότητα μέσα από τις ατάκες των ηρώων του, για ακόμη μια φορά προκάλεσε χαμόγελα στους διαδικτυακούς του φίλους.