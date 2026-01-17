Ο Αρκάς δεν παρέλειψε και φέτος να σχολιάσει με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο τη γιορτή του Αγίου Αντωνίου. Στο νέο του σκίτσο, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μικρός Θανασάκης εύχεται με τον γνωστό του αυθορμητισμό: «Χρόνια πολλά θτουθ Αντώνηδεθ και θτιθ Αντωνίεθ που γιορτάζουν θήμερα, αύριο ποιοθ γιορτάδει;».

Το χιούμορ του γνωστού σκιτσογράφου, που συχνά σχολιάζει την επικαιρότητα μέσα από τις ατάκες των ηρώων του, για ακόμη μια φορά προκάλεσε χαμόγελα στους διαδικτυακούς του φίλους.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα