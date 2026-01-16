Ο Ζοσέ Μουρίνιο έσπευσε να καλύψει τον Βαγγέλη Παυλίδη μετά τη χαμένη ευκαιρία του Έλληνα επιθετικού στο 90+1′, στο ντέρμπι της Μπενφίκα με την Πόρτο την Τετάρτη (14/1), που κόστισε στην ομάδα του αποκλεισμό από το Κύπελλο Πορτογαλίας.

Με το σκορ στο 1-0 για την αντίπαλο, ο Παυλίδης βρέθηκε ανενόχλητος μπροστά από τον τερματοφύλακα, όμως δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση. Το αποτέλεσμα παρέμεινε ως είχε, με τους «Αετούς της Λισαβόνας» εκτός συνέχειας.

Παρά την έντονη κριτική που άσκησαν Τύπος και οπαδοί, ο Μουρίνιο ξεκαθάρισε ότι ο Έλληνας επιθετικός δεν είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τον αποκλεισμό και ότι η ευθύνη μοιράζεται σε όλη την ομάδα. Σύμφωνα με την ABOLA, ο «Special One» διαχειρίστηκε άμεσα την απογοήτευση στα αποδυτήρια, τονίζοντας στους υπόλοιπους παίκτες ότι ο Παυλίδης δεν πρέπει να φέρει μόνος του το βάρος της χαμένης ευκαιρίας.

Στο γήπεδο, ο Παυλίδης εμφανίστηκε εμφανώς απογοητευμένος, κουνώντας το κεφάλι του μετά το άστοχο σουτ και χειροκροτώντας στο τέλος τους οπαδούς με θλιμμένο βλέμμα.