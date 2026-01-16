Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος υποδέχεται τους φίλους της γεύσης στην κουζίνα του «Buongiorno», παρουσιάζοντας ένα πιάτο που εντυπωσιάζει με την απλότητα και την ισορροπία των γεύσεών του.

Ο γνωστός σεφ, με τη χαρακτηριστική του δημιουργικότητα, ετοίμασε πουτίγκα σοκολάτας που συνδυάζει με επιτυχία την παράδοση με τη σύγχρονη μαγειρική προσέγγιση. Η προσεγμένη επιλογή πρώτων υλών και η έμφαση στη λεπτομέρεια κάνουν τη διαφορά στο αποτέλεσμα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου βήμα προς βήμα και καλή σας απόλαυση — ένα γευστικό ταξίδι που αξίζει να δοκιμάσετε.