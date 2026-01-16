Η μέθοδος «SMS Blaster Attack» είναι μια μορφή κυβερνοεπίθεσης ή κατάχρησης συστημάτων επικοινωνίας που βασίζεται στη μαζική αποστολή SMS προς έναν στόχο ή προς πολλούς παραλήπτες. Με αυτό ακριβώς τον τρόπο κινούνται και οι δύο συλληφθέντες στα Σπάτα.

Πώς υπέκλεπταν τραπεζικά δεδομένα – Σε πορτ μπαγκάζ το «επιχειρησιακό κέντρο»

Με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό στα πορτ μπαγκάζ των αυτοκινήτων τους, συνελήφθησαν δύο άνδρες που φέρονται να διενεργούσαν οργανωμένες απάτες για την υποκλοπή τραπεζικών δεδομένων και την παράνομη πρόσβαση σε λογαριασμούς μέσω phishing.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής αποκάλυψε τη δράση της εγκληματικής ομάδας, η οποία χρησιμοποιούσε εξειδικευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για να παραβιάζει πληροφοριακά συστήματα.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 29 και 31 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, απάτη και παράνομη πρόσβαση σε συστήματα, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Η σύλληψή τους έγινε στα Σπάτα, όπου προσκόμισαν πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης. Στο όχημά τους βρέθηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος με φορητό υπολογιστικό σύστημα συνδεδεμένο με κεραία τύπου «πτερύγιο καρχαρία».

Κατασχέθηκαν το όχημα, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και πέντε κινητά τηλέφωνα.

Πώς δρούσαν

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες είχαν εγκαταστήσει στο όχημά τους σύστημα δημιουργίας ψευδών σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, εφαρμόζοντας τη μέθοδο «SMS Blaster Attacks». Με αυτόν τον τρόπο παραπλανούσαν κινητές συσκευές πολιτών, υποβάθμιζαν τη σύνδεση από 4G σε 2G, εκμεταλλεύονταν τα κενά ασφαλείας του παλαιότερου δικτύου και αποκτούσαν πρόσβαση σε αναγνωριστικά στοιχεία των συνδρομητών, όπως οι τηλεφωνικοί αριθμοί.

Στη συνέχεια απέστελλαν μαζικά παραπλανητικά μηνύματα με συνδέσμους «phishing», εμφανιζόμενοι ως τράπεζες ή εταιρείες ταχυμεταφορών, με στόχο την υποκλοπή στοιχείων τραπεζικών καρτών και προσωπικών δεδομένων των θυμάτων, τα οποία χρησιμοποιούσαν για παράνομες αγορές.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις απατών σε Μαρούσι, Σπάτα και Αθήνα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων περιστατικών.