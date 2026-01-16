Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 ξεκινά η Ανάρτηση Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων για περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Τήνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί πλήρως ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στα Γραφεία Κτηματογράφησης. Οι ιδιοκτήτες μπορούν, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία που αφορούν την ιδιοκτησία τους, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες.

Οι πολίτες καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά:

• Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)

• Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)

Όσοι συμφωνούν με τα στοιχεία δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια. Αντίθετα, όσοι διαπιστώσουν λάθη μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης εντός δύο μηνών από την έναρξη της Ανάρτησης, είτε ψηφιακά μέσω της ιστοσελίδας είτε με ραντεβού στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν για κατοίκους εσωτερικού, εξωτερικού και για το Ελληνικό Δημόσιο.

Για αιτήσεις διόρθωσης προδήλου σφάλματος, η προθεσμία λήγει στις 19 Μαρτίου 2026. Από την ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995, που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στις δικαστικές διαδικασίες και στην καταχώριση πράξεων στα Υποθηκοφυλακεία.

Περιοχές που αφορά η Ανάρτηση

Η διαδικασία αφορά τους ακόλουθους Δήμους και ΟΤΑ: Άνδρου (Αμολοχού, Άνδρου, Άνω Γαυρίου, Αποικίων, Απροβάτου, Άρνας, Βιταλίου, Βουρκώτης, Γαυρίου, Καππαριάς, Κατακοίλου, Κορθίου, Κοχύλου, Λαμύρων, Ακροτάνταλου, Μεσαριάς, Μπατσίου, Ορμού Κορθίου, Παλαιοκάστρου, Παλαιοπόλεως, Πιτροφού, Στενιών, Συνετίου, Φελλού), Ανάφης, Θήρας (Βόθωνα, Βουρβούλου, Εξω Γωνιάς, Ημεροβιγλίου, Θήρας, Θηρασιάς, Καρτεράδου, Μεσαριάς, Οίας), Ίητών, Σικίνου, Φολεγάνδρου, Κέας, Κύθνου, Μήλου, Σερίφου, Μυκόνου, Αμοργού, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Αντιπάρου, Πάρου και Τήνου.

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές:

Γραφεία και επικοινωνία

Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται από τα Γραφεία Κτηματογράφησης στις εξής τοποθεσίες:

Αθήνα (Αμβροσίου Φραντζή 48 και Αμεινοκλέους, Νέος Κόσμος), Άνδρος (Γαύριο), Τήνος (Λεωφόρος Τριποτάμου 1), Κέα (Άγιος Γεώργιος Κορησία), Μύκονος (Άνω Μερά), Σέριφος (Λιβάδι), Νάξος (Οδός Κοντολέοντος), Πάρος (Νάουσα), Σαντορίνη (Μεσσαριά) και Θεσσαλονίκη (Καλαμαριά).

Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά 08:00-16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00. Για πληροφορίες και ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 801 4000 100 (από σταθερό) ή στο 231 6005 400 (από κινητό ή σταθερό).

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στις ιστοσελίδες www.ktimatologio.gr και www.kthma.gr, καθώς και στο email contact@kthma.gr.