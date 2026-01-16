Η μάρκα MINI μέσα στο 2025 κατάφερε να έχει συνολικές πωλήσεις 288.290 οχημάτων, καταγράφοντας άνοδο 17,7% σε σύγκριση με το 2024. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αυξημένη ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV): με παραδόσεις 105.535 αμιγώς ηλεκτρικών MINI το 2025 (+87,9%).

Μοχλό ανάπτυξης αποτέλεσε το μεγαλύτερο μοντέλο της γκάμας της MINI, το MINI Countryman: με μερίδιο 32,4% επί του συνολικού όγκου πωλήσεων της μάρκας, υπογραμμίζει την τεχνογνωσία της MINI στην κατηγορία των SUV. Το 2025, πωλήθηκαν παγκοσμίως 93.305 μονάδες (+15,2%), ενώ το αμιγώς ηλεκτρικό Countryman κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 81,8% σε σύγκριση με το 2024.

Ο Jean-Philippe Parain, Επικεφαλής της Μάρκας MINI, τονίζει: «Η MINI αυξάνει διαρκώς το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της, αποδεικνύοντας την καινοτομία και τον προσανατολισμό της προς το μέλλον. Η ισχυρή αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλες τις αγορές το 2025 αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα την τεράστια απήχηση της οικογένειας μοντέλων MINI. Ο ανανεωμένος εμβληματικός σχεδιασμός, ο σπορ χαρακτήρας, η μοναδικότητα και η διευρυμένη ηλεκτρική γκάμα της μάρκας MINI ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των πελατών σε ολόκληρο τον κόσμο».