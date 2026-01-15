Το Ιράν εξέδωσε NOTAM με την οποία κλείνει τον εναέριο χώρο του σε όλες τις πτήσεις, εκτός από τις διεθνείς πτήσεις προς και από το Ιράν με προηγούμενη άδεια.

Νωρίτερα αρκετά αεροσκάφη έκαναν αναστροφή ή άλλαξαν κατεύθυνση πριν φτάσουν στον εναέριο χώρο του Ιράν. Τα αεροσκάφη που βρίσκονται εντός του εναέριου χώρου του Ιράν αποχώρησαν.

Λίγη ώρα Το Flight Radar 24 επιβεβαίωσε την ιρανική ΝΟΤΑΜ που αφορά το Tehran FIR και ταυτόχρονα δείχνει στον χάρτη πως ελάχιστα πλέον αεροπλάνα πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο του Ιράν.