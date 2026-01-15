Τον γύρο του μπασκετικού κόσμου κάνει η είδηση πως ο Αντόνιο Μπλέικνι βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού. Ο Αμερικανός περιφερειακός της Χάποελ Τελ Αβίβ συγκαταλέγεται ανάμεσα σε δεκάδες αθλητές που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις χειραγώγησης αγώνων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μπλέικνι κατηγορείται για χειραγώγηση στοιχημάτων σε αγώνες που διεξήχθησαν από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως και τον Φεβρουάριο του 2025. Στην υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 20 άτομα, με αθλητές από το NCAA και την κινεζική CBA να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Πώς λειτούργησε το κύκλωμα

Όπως αναφέρεται, οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται ότι είχαν μειωμένη απόδοση ή εσκεμμένα κακή παρουσία σε αγώνες, ώστε να επηρεάζονται συγκεκριμένες στοιχηματικές αγορές, κυρίως σε σχέση με το spread στο πρώτο ημίχρονο ή στο τελικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC, οι δωροδοκίες κυμαίνονταν από 10.000 έως 30.000 δολάρια ανά παιχνίδι, ενώ στο κατηγορητήριο γίνεται λόγος για 29 αγώνες που φέρονται να έχουν χειραγωγηθεί.

Οι εισαγγελικές αρχές αναφέρουν πως το κύκλωμα περιλάμβανε 39 παίκτες του NCAA από περισσότερες από 17 ομάδες, ανάμεσά τους τα πανεπιστήμια ΝτεΠολ, Τουλέιν, Λα Σαλ, Φόρνταμ, Μπάφαλο και Ρόμπερτ Μόρις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε αγώνα της CBA, στον οποίο συμμετείχε ο Μπλέικνι, με δύο παίκτες να στοιχηματίζουν συνολικά 198.300 δολάρια σε καζίνο της Πενσιλβάνια. Παρότι ο Αμερικανός είχε μέσο όρο 32 πόντους, στο συγκεκριμένο παιχνίδι σημείωσε μόλις 11, με την ομάδα του να γνωρίζει βαριά ήττα. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο ίδιος φέρεται να έλαβε 200.000 δολάρια.