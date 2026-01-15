Λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, η Τροχαία Στερεάς Ελλάδας ανακοίνωσε σειρά κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., με στόχο τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στα εξής σημεία του αυτοκινητοδρόμου:

– Θήβα Βοιωτίας, στο 89,835 χλμ. (Ανισόπεδος Κόμβος Θηβών).

– Κάστρο Βοιωτίας, στο 114,815 χλμ. (Α/Κ Κάστρου).

Στο ρεύμα προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από τον Α/Κ Μαρτίνου Φθιώτιδας (125,770 χλμ.) και μέσω του δεξιού παραδρόμου κατευθύνονται έως τον Α/Κ Κάστρου, όπου επανεισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο. Στη συνέχεια, εξέρχονται από τον Α/Κ Στρατοπέδου (100 χλμ.) και μέσω των Επαρχιακών Οδών Βαγίων – Μαζαρακίου, Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θηβών, παρακαμπτηρίου Θηβών και Ε.Ο. Χαλκίδας – Θηβών, επιστρέφουν στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Ριτσώνας (75,500 χλμ.).

Στο ρεύμα προς Λαμία, η εκτροπή πραγματοποιείται από τον Α/Κ Ριτσώνας (75,500 χλμ.), μέσω των οδών Χαλκίδας – Θηβών, παρακαμπτηρίου Θηβών, Π.Ε.Ο. Θηβών – Λιβαδειάς και Επ.Ο. Λιβαδειάς – Κάστρου, με επανείσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Κάστρου (114,815 χλμ.).

Ρυθμίσεις στην περιοχή Φθιώτιδας

Στην περιοχή της Αταλάντης Φθιώτιδας, στο 145,325 χλμ. (Α/Κ Αταλάντης), προβλέπεται εκτροπή της κυκλοφορίας. Στο ρεύμα προς Αθήνα, αυτή πραγματοποιείται από το 149,555 χλμ. (Α/Κ Λιβανατών) έως το 137,475 χλμ. (Α/Κ Τραγάνας), ενώ στο ρεύμα προς Λαμία, από το 137,475 χλμ. έως το 149,555 χλμ.

Επιπλέον, στη Λαμία Φθιώτιδας, στο 203,065 χλμ. (Α/Κ Μπράλου), γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του κόμβου και στα δύο ρεύματα πορείας.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και να ενημερώνονται για τις ισχύουσες ρυθμίσεις πριν από κάθε μετακίνηση.