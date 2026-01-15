Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης σε άλσος δίπλα από τον σταθμό του μετρό Άγιος Ιωάννης. Οχήματα της Πυροσβεστικής έχουν φτάσει στην περιοχή και προσπαθούν να την θέσουν υπό έλεγχο για να μην επεκταθεί.

Η φωτιά μαίνεται κοντά στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Κυνηγού. Ξέσπασε μετά τις 6 το απόγευμα σε ξερά χόρτα και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη ξύλινη κατασκευή που έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Περισσότεροι από 10 πυροσβέστες προσπαθούν να την σβήσουν.

Ολόκληρη η περιοχή έχει καλυφθεί από πυκνούς καπνούς.

Επί του παρόντος παραμένει άγνωστο από τι προκλήθηκε η φωτιά.