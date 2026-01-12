Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (21/1) σε διαμέρισμα στο Ίλιον, επί της οδού Κισσάμου.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Mέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί εγκλωβισμός.