Το θρίλερ στην Ομόνοια είχε αίσιο τέλος το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν οι αρχές κατάφεραν να σώσουν έναν άνδρα που απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του, ανεβαίνοντας στον έβδομο όροφο κτιρίου στην οδό Σωκράτους 57, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμανε άμεσα συναγερμός στις αρχές, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να καταφθάνουν στο σημείο. Η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ οι διαπραγματευτές προσπάθησαν να πείσουν τον άνδρα να απομακρυνθεί από το παράθυρο.

Η έντονη κινητοποίηση προκάλεσε αναστάτωση στους περαστικούς και στους κατοίκους της περιοχής, που παρακολουθούσαν με αγωνία τις εξελίξεις. Μετά από αρκετή ώρα, οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.