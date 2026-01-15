Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας άνδρας ανέβηκε στον 7ο όροφο κτιρίου στην οδό Σωκράτους 57 και απείλησε να πέσει στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Οι αρχές προσπαθούν να πείσουν τον άνδρα να απομακρυνθεί από το σημείο και να παραδοθεί με ασφάλεια.

Η κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους περαστικούς και στους κατοίκους της περιοχής, που παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.