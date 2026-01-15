Άφαντη παραμένει εδώ και μία εβδομάδα η 16χρονη Λόρα, που εξαφανίσθηκε από την Πάτρα την περασμένη Πέμπτη 8 Ιανουαρίου και κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται και πού μένει όλες αυτές τις ημέρες.

Κάμερες ασφαλείας την έχουν καταγράψει να κυκλοφορεί μόνη της στην περιοχή του Ζωγράφου. Σχεδόν πάντα φοράει την κουκούλα από το μπουφάν της και ένα μαύρο τζόκεϊ. Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το MEGA, η 16χρονη εμφανίζεται να περπατά έξω από ένα κομμωτήριο στην ίδια περιοχή. «Ήρθε να ψωνίσει, φόραγε ένα καπέλο και από πάνω και από πάνω μια κουκούλα, μου φάνηκε λίγο περίεργο, τη ρώτησα “τι θέλει”, μου έδειξε… της έδωσα κάτι να πάρει, με πλήρωσε και έφυγε», είπε επιχειρηματίας.

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της

Οι αστυνομικοί σαρώνουν την περιοχή του Ζωγράφου, σε μία προσπάθεια να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο που ακολούθησε η Λόρα, για να καταφέρουν να φτάσουν στα ίχνη της 16χρονης. Η Λόρα όπως φαίνεται, είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια, πώς θα φύγει από το πατρικό της στην Πάτρα. Με το που έφτασε στην Αθήνα, το πρώτο πράγμα που έκανε, ήταν να πάει σε ένα καφέ, για να ζητήσει το wifi και να συνδεθεί στο ίντερνετ.

Oι Αρχές εκτιμούν, ότι ήθελε να επικοινωνήσει μέσω διαδικτύου με πρόσωπο-«κλειδί» στην Αθήνα. «Προχθές λοιπόν κατά τις 7 πάρα 10, πάρκαρα έξω από το μαγαζί μου, για να αφήσω κάποια πράγματα, βλέπω ένα κοριτσάκι, το οποίο ήταν στην ηλικία της κοπέλας και της λέω “σας ενοχλώ εδώ πέρα;”. Στεκόταν στο πεζοδρόμιο, μου γνέφει όχι», είπε ιδιοκτήτρια καφέ.

Οι γονείς της Λόρας, μιλώντας στο MEGA, είπαν πως δεν γνωρίζουν που μπορεί να βρίσκεται η κόρη τους. «Δεν ξέρω, δεν ξέρω κανέναν. Δεν έχουμε εκεί ούτε γνωστούς, ούτε συγγενείς. Πιστεύω ότι είχε ραντεβού με κάποιον εκεί» είπε ο πατέρας της μιλώντας στο MEGA. Ερωτηθείς πώς εκτιμά ότι το έκανε αυτό, είπε «ίσως μέσω Instagram, δεν ξέρουμε. Ήταν λίγο κλειστή και δεν μας τα έλεγε όλα».

Νέες μαρτυρίες για τη ζωή της 16χρονης

Πρόσωπα που γνωρίζουν την 16χρονη, υποστηρίζουν ότι δεχόταν έντονη ψυχολογική πίεση από τον πατέρα της. «Μας έλεγε ότι “δεν αντέχω άλλο, δεν ξέρω τι να κάνω”. Μου έλεγε “Έρχεται ο πατέρας μου, πρέπει να σε κλείσω, δεν πρέπει να με δει”. Δηλαδή της έπαιρναν το κινητό… Της ασκούσε πολλή ψυχολογική βία» είπε φίλη της 16χρονης.

Την ίδια ώρα, οι γερμανικές Αρχές εντόπισαν τον ετεροθαλή αδερφό της Λόρας στο Αμβούργο. «Δεν έχουμε μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό με τη Λόρα. Ποτέ δεν μου είπε, ότι θέλει να έρθει να με δει. Την έχω δει λίγες φορές στο παρελθόν, όταν ήταν στη Γερμανία», δήλωσε εκείνος.

Αναφορά ότι η 16χρονη εθεάθη στη Βάρη

Δεκάδες είναι οι αναφορές πολιτών στην Αστυνομία, που λένε ότι είδαν την 16χρονη, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 16χρονη εθεάθη στη Βάρη. Συγκεκριμένα, ιδιοκτήτης καφετέριας στη Βάρη ενημέρωσε τις Αρχές, πως η 16χρονη βρέθηκε στο κατάστημά του και ζήτησε το wifi, ώστε να συνδεθεί στο ίντερνετ. Ωστόσο, μόλις είδε στην τηλεόραση ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της, τράπηκε σε φυγή.

Ο ιδιοκτήτης έδωσε στις Αρχές βιντεοληπτικό υλικό από το κατάστημα, από το οποίο διαπιστώνεται ότι η συγκεκριμένη κοπέλα μοιάζει πολύ με την 16χρονη.