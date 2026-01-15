Δημοφιλή
Φρεγάτα Belh@rra «Κίμων»: Εντυπωσιακά πλάνα εν πλω για τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας - Το βίντεο από το Πολεμικό Ναυτικό
Το πλοίο, πλέοντας προς τη Σαλαμίνα, θα τύχει επίσημης υποδοχής στον Σαρωνικό από νηοπομπή έξι πλοίων του στόλου
Πέθανε η Βάσω Μεσσηνέζη, η πρώτη ερμηνεύτρια που συνεργάστηκε με τον Θάνο Μικρούτσικο
Έφυγε από τη ζωή η γνωστή τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη, η οποία υπήρξε η πρώτη ερμηνεύτρια που συνεργάστηκε με τον συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή μέσω Facebook η τραγουδίστρια Σου Κύρκου, καθώς και ο δημοσιογράφος Ανδρέας Κουβελογιάννης, ενημερώνοντας ότι η Βάσω Μεσσηνέζη πέθανε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026. «Σήμερα έφυγε δυστυχώς […]
Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο ο Αλέξης Τσίπρας για την «Ιθάκη»
Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί το ερχόμενο Σάββατο ο Αλέξης Τσίπρας, για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη». Όπως ανακοίνωσαν οι εκδόσεις Gutenberg, το βιβλίο θα παρουσιαστεί το μεσημέρι του ερχόμενου Σαββάτου (17.01.2026). Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» θα πραγματοποιηθεί στον Κινηματογράφο Ολύμπιον (Πλατεία Αριστοτέλους 10), το προσεχές Σάββατο στις 12:00, με ώρα προσέλευσης τις 11:30. Σύμφωνα με την πρόσκληση, για […]
Ρωσικές επιχειρήσεις έτοιμες να ενισχύσουν τους δεσμούς με το Βιετνάμ
Κυβερνοασφάλεια, φαρμακευτικά και υγεία στο επίκεντρο της συνεργασίας – Στρατηγικό άνοιγμα της Μόσχας στη Νοτιοανατολική Ασία