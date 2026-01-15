Μείωση 0,7% σημείωσε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Νοέμβριο πέρυσι και ανήλθε σε 31.288.918 χιλ. ευρώ, έναντι των 31.498.921 χιλ. ευρώ τον Νοέμβριο 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (14,4%), ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (22%).