Για εκτόξευση μετά το 2019 στη διανομή του εθνικού αποθέματος έκανε λόγο ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (Σεπτέμβριος 2018 – Ιούλιος 2019) Σταύρος Αραχωβίτης, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά τις κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις.

«Στον μοιρασμό του εθνικού αποθέματος βλέπουμε ότι υπάρχει, μετά το 2019, μια διαφορετική πορεία, μία εκτόξευση, και μάλιστα περισσότερο στην ΠΕ1, που είναι η περιφέρεια των βοσκοτόπων, είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων. Κατά τη γνώμη μου εκεί εστιάζει και η ευρωπαϊκή εισαγγελία και είναι το βασικό ζήτημα που πρέπει να δώσουμε απαντήσεις», ανέφερε ο κ. Αραχωβίτης.

Ο πρώην υπουργός επισήμανε ότι επί θητείας του πραγματοποιήθηκε επιτυχής πληρωμή ύψους 1,6 δισ. ευρώ, ενώ οι επιδοτήσεις είχαν διασφαλιστεί με νόμο ώστε να είναι ακατάσχετες. Τόνισε ακόμη ότι την ίδια περίοδο «είχαμε 4.296 δεσμευμένα ΑΦΜ, με μη τεκμηρίωση ιδιοκτησίας για σύνολο ή μέρος των αγροτεμαχίων».

Αναφερόμενος στην τεχνική λύση, σημείωσε ότι υπήρχε συνεχής συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές αρχές που την επέβλεπαν. «Εάν σε μια προσπάθεια να καταργηθεί η τεχνική λύση πηγαίναμε σε μονομερή αλλαγή του ορισμού (του βοσκότοπου) και βάζαμε εκτάσεις, σύμφωνα με το 1307 του Κανονισμού, ήταν πολύ πιθανό η Επιτροπή, με την οπτική της, να μας έβαζε πρόστιμα, ίδια με αυτά του 2012 – 2013», υπογράμμισε.

Ο κ. Αραχωβίτης αναφέρθηκε επίσης στις ενέργειες που έγιναν για την προώθηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του συστήματος αναγνώρισης των αγροτεμαχίων, το οποίο, όπως είπε, βρισκόταν σε εξέλιξη κατά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρώην υπουργός τόνισε ότι με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Μέτρα Ελέγχου της Αγοράς Γάλακτος, που εκδόθηκε επί των ημερών του, «έμπαιναν ασφαλιστικές δικλείδες (σύστημα “Άρτεμις”) για να μπορεί να γίνεται διασταύρωση των πραγματικών ποσοτήτων που παραδίδονται, με τις βάσεις δεδομένων για τον αριθμό των ζώων». Όπως εξήγησε, στόχος ήταν «να υπάρχει διασταύρωση και αξιολόγηση των στοιχείων που δηλώνονταν, τόσο για επιδοτήσεις όσο και για να έχει εικόνα η χώρα για το τι συμβαίνει».