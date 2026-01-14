Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου στις Αρχές για σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Ερέτρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και μαρτυρίες στο evima.gr, ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε για άγνωστο λόγο σε ανήλικο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο πρόσωπο.

Στο νοσοκομείο

Ο ανήλικος τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Σύμφωνα με ο ανήλικος τραυματίας φέρει τραύματα στη γνάθο.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανήλικου και των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η αστυνομία συνεχίζει την αναζήτηση και των υπολοίπων ανηλίκων που φέρεται να είχαν εμπλοκή στον ξυλοδαρμό του συνομήλικου τους.