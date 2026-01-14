Με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Κιλκίς, ο 58χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε έναν αστυνομικό, κατά τη διάρκεια βεβαίωσης προστίμου για παράνομη στάθμευση.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη από τον εισαγγελέα, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής στη Γουμένισσα Κιλκίς με τον 49χρονο αρχιφύλακα της ΕΛ.ΑΣ. να μεταφέρεται αρχικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού ανέφεραν: «Έβαλε πρώτη και τον παρέσυρε. Ήταν πάνω στο καπό ο αστυνομικός και δεν σταματούσε. Ξεκίνησε με σπιναρίσματα και απότομες “γκαζιές”». Ο 58χρονος από την πλευρά του υποστήριξε, ότι δεν έβαλε εκείνος μπροστά το αυτοκίνητο, για να παρασύρει τον 49χρονο, αλλά εκείνος έπεσε πάνω στο καπό, την ώρα που έβαλε μπροστά για να φύγει.