Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, αυτή την φορά στην Επαρχιακή οδό Σταυροχωρίου – Μεταλλικού στον δήμο Κιλκίς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 13:00 ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και βγήκε εκτός δρόμου.
Από το συμβάν τραυματίστηκε η οδηγός του οχήματος, ηλικίας περίπου 50 ετών, για την οποία μάλιστα χρειάστηκε και η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό της από το αυτοκίνητο.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο της περιοχής.
