Σύμφωνα με τη Volvo το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV Volvo EX60 καλύπτει τους ιδιοκτήτες του χάρη στη μεγάλη αυτονομία του. Συγκεκριμένα, το νέο μοντέλο έχει τη δυνατότητα να διανύσει έως και 810 χλμ με μόνο μία φόρτιση (η καλύτερη αυτονομία στην κατηγορία του) -στη διάταξη με κίνηση σε όλους τους τροχούς (AWD) ενώ υπερτερεί έναντι ακόμα και των πιο πρόσφατων ανταγωνιστών του.

Το EX60, όπως τονίζει η σουηδική φίρμα, μετατρέπει το «άγχος αυτονομίας» σε σιγουριά για την αυτονομία, δείχνοντας ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν είναι πλέον συμβιβασμός.

«Το EX60 σχεδιάστηκε για να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού», λέει ο Anders Bell (Άντερς Μπελ), Επικεφαλής Τεχνολογίας στη Volvo Cars. «Με τη νέα αρχιτεκτονική μας για τα ηλεκτρικά οχήματα, απαντούμε απευθείας στις κύριες ανησυχίες που έχουν οι πελάτες όταν εξετάζουν τη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το αποτέλεσμα είναι η κορυφαία αυτονομία και οι κορυφαίοι χρόνοι ταχείας φόρτισης στην κατηγορία, σηματοδοτώντας το τέλος του άγχους για την αυτονομία.»

Επίσης, το EX60 μπορεί να ανακτήσει έως και 340 χλμ αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, όταν χρησιμοποιείται φορτιστής 400kW, καθιστώντας τη στάση για φόρτιση τόσο γρήγορη όσο είναι και ένας ανεφοδιασμός για καύσιμο. Επιπλέον, όλοι οι πελάτες του EX60 μπορούν να απολαμβάνουν εγγύηση 10 ετών για την μπαταρία.