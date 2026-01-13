Νέα διάσταση φαίνεται να αποκτά η υπόθεση της συντριβής του Falcon 50 έξω από την Άγκυρα, στις 23 Δεκεμβρίου 2025, που στοίχισε τη ζωή στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Άλι αλ-Χαντάντ, σε συνεργάτες του, καθώς και στην Ελληνίδα αεροσυνοδό Μαρία Παππά. Σύμφωνα με την τουρκική ιστοδελίδα t24, οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη μίας Κύπριας αεροσυνοδού, η οποία φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση.

Η εν λόγω αεροσυνοδός ανήκε στο πλήρωμα του ιδιωτικού τζετ που είχε μεταφέρει το αεροσκάφος από τη Μάλτα στην Τουρκία, πριν από τη μοιραία πτήση με τον Λίβυο στρατηγό. Η προσαγωγή της πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Άγκυρα, κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Άγκυρας και της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (ΜΙΤ).

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Ασφαλείας Άγκυρας, όπου ανακρίθηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Όπως αναφέρει το t24.com.tr, από την αρχική της κατάθεση δεν προέκυψαν στοιχεία που να φωτίζουν τα αίτια της συντριβής. Παρ’ όλα αυτά, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις επαφές και τις διασυνδέσεις της, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η αεροσυνοδός είναι υπήκοος της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που, σύμφωνα με πηγές, οδήγησε τις τουρκικές Αρχές σε χειρισμούς αυξημένης διακριτικότητας.

Την ίδια ώρα, η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έχει ανακοινώσει ότι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους θα αποσταλεί στη Βρετανία για εξειδικευμένη τεχνική ανάλυση.