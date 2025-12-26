Με λόγια γεμάτα αγάπη και οδύνη, ο αδελφός της Μαρίας Παππά αποχαιρέτησε δημόσια τη 42χρονη αεροσυνοδό, η οποία επέβαινε στο μοιραίο Falcon 50 που συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα το βράδυ της Τρίτης (23 Δεκεμβρίου).

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω τι σήμαινες για μένα. Ήσουν ο πιο συμπονετικός, αγαθός, καλόκαρδος και ευγενικός άνθρωπος, με σπάνια μεγαλοψυχία. Ήσουν η χαρά της ζωής. Σ’ αγαπώ, Μαιρούλα μου. Να προσέχεις τη μαμά» έγραψε ο αδελφός της.

Ανατριχίλα προκαλεί και η τελευταία συνομιλία της με τον σύντροφό της, λίγο πριν από την πτήση. «Μιλήσαμε για τελευταία φορά το βράδυ πριν την αναχώρησή της. Μου είπε “Σ’ αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω”. Η ζωή μου έφυγε και δεν γύρισε ποτέ», δήλωσε με σπασμένη φωνή ο σύντροφος της στον ANT1, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές επικοινωνίας τους.

Η Μαρία Παππά εργαζόταν ως αεροσυνοδός από πολύ νεαρή ηλικία, σχεδόν αμέσως μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο. Το επάγγελμα αυτό ήταν παιδικό της όνειρο, το οποίο –όπως έλεγε στους δικούς της ανθρώπους– κατάφερε να πραγματοποιήσει.

«Γνωριστήκαμε στην Ολυμπιακή το 2006 και από τότε ήμασταν μαζί. Εκείνη αεροσυνοδός κι εγώ φροντιστής. Είχαμε πετάξει πολλές φορές μαζί. Μετά την Ολυμπιακή εργάστηκε σε περίπου 15 διαφορετικές εταιρείες. Σε αυτή την εταιρεία είχε πάει για πρώτη φορά», αποκάλυψε ο σύντροφός της.

Όπως πρόσθεσε, επρόκειτο για την πρώτη της πτήση με τη συγκεκριμένη εταιρεία, επισημαίνοντας πως «η Μαρία δεν φοβόταν. Σε αυτή τη δουλειά δεν υπάρχει φόβος. Αν φοβάσαι, δεν μπαίνεις στο αεροπλάνο».