Ανδρέας Μικρούτσικος πεθύμησε… μαγειρίτσα και η Φαίη Σκορδά δεν του χάλασε χατίρι. Ζήτησε μάλιστα τη βοήθεια του πεθύμησε… μαγειρίτσα και η Φαίη Σκορδά δεν του χάλασε χατίρι. Ζήτησε μάλιστα τη βοήθεια του Δημήτρη Σκαρμούτσου για να κάνει την επιθυμία του πραγματικότητα.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος παρουσίασε μάλιστα μια ξεχωριστή εκδοχή της παραδοσιακής μαγειρίτσας στην εκπομπή «Buongiorno», προσφέροντας στους τηλεθεατές μια γευστική πρόταση με τη δική του υπογραφή.

Με την εμπειρία και τη δημιουργικότητά του, ο γνωστός σεφ έδειξε βήμα-βήμα πώς να ετοιμάσουμε το πιάτο που συνδέεται με το πασχαλινό τραπέζι, δίνοντας έμφαση στην ισορροπία των γεύσεων και στην απλότητα των υλικών.

Η μαγειρίτσα του Δημήτρη Σκαρμούτσου ξεχωρίζει για τη φρεσκάδα και την αυθεντικότητά της, ενώ ο ίδιος τόνισε ότι το μυστικό βρίσκεται στην καλή πρώτη ύλη και στη σωστή προετοιμασία.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του και απολαύστε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας, φτιαγμένο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση: