Η πρώτη απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στο δημοσκοπικό πλήγμα που φαίνεται να του έχει προξενήσει η προαναγγελόμενη κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού έδειξε την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά και την διάθεση να συσπειρώσει πολιτικά πρόσωπα από όλον τον προοδευτικό χώρο –τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν σημαίνοντα χώρο στο αφήγημά του. Το Σάββατο το μεσημέρι στο «Ολύμπιον», εκτός από τον πολιτικό επιστήμονα και μέλος του ΙΑΤ, Αρη Στυλιανού, τον επιχειρηματία-πολιτικό μηχανικό Κώστα Τούμπουρο και την γεωπόνο Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, στο πάνελ της συζήτησης για την «Ιθάκη» θα βρίσκονται και δύο κομματικά στελέχη, ο Διονύσης Τεμπονέρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Αντώνης Σαουλίδης από το ΠΑΣΟΚ.

Η συμμετοχή του Σαουλίδη αποτελεί την βασική έκπληξη του σχήματος αυτού, καθώς πρόκειται για ένα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει κεντρικό ρόλο στην Θεσσαλονίκη, και έχει έρθει δεύτερος σε σταυρούς στην πρώτη περιφέρεια της πόλης στις εθνικές εκλογές του 2023. Πρόκειται για ένα στέλεχος που στο παρελθόν βρισκόταν στο περιβάλλον Ανδρουλάκη –ανήλθε στο ΠΣ του κόμματος εκείνη την περίοδο, όταν ο σημερινός πρόεδρος εξελέγη για πρώτη φορά-, όμως σταδιακά μετατοπίστηκε στο αντιπολιτευόμενο στρατόπεδο και από το 2024 μέχρι και σήμερα είναι ανάμεσα στα στελέχη που στηρίζουν τον Χάρη Δούκα.

Πριν από λίγες μέρες, όταν ο Δούκας βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη για να μιλήσει στον πυρήνα όσων τον στηρίζουν με αντικείμενο το συνέδριο, ο Σαουλίδης έδωσε κανονικά το παρών. Στην πλατεία Κοτζιά, ωστόσο, δεν γνώριζαν για την συμμετοχή του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»: «Αν μας είχε ρωτήσει, θα ήμασταν κάθετα αντίθετοι», τόνιζαν χθες συνεργάτες του δημάρχου Αθηναίων.

Στην Χαριλάου Τρικούπη, από την άλλη, μπορεί να μην γνώριζαν την κίνηση Σαουλίδη, όμως δεν ξαφνιάστηκαν. Όπως επεσήμαιναν χθες, είχαν γνώση των συνομιλιών Σαουλίδη με την πλευρά Τσίπρα και αυτός ήταν ο λόγος που ο Σαουλίδης ήταν το μοναδικό πρόσωπο από το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος που δεν τοποθετήθηκε σε καμία γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου –μια απόφαση που είχε συζητηθεί εντός του κομματικού μηχανισμού. «Εχει ήδη θέσει τον εαυτό του εκτός κόμματος», σχολίαζαν χαρακτηριστικά, σε αυστηρό τόνο.

Ο Σαουλίδης έχει εκφράσει θέση υπέρ των συνεργασιών από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ερωτώμενος σχετικά (ΕΡΤ) είχε αναφέρει πως η θέση του ΠΑΣΟΚ πρέπει «να μετατοπιστεί από το κέντρο στα αριστερά», αρνήθηκε να σχολιάσει το επικείμενο «κόμμα Τσίπρα», στην λογική πως δεν ακόμα δεν υπάρχει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου και συμπόρευσης στο μέλλον.