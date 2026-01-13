Δημοφιλή
Οι 11 δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το 2026: Τι προανήγγειλε ο Κωστής Χατζηδάκης από τη Θεσσαλονίκη
Νέες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) των τελευταίων ετών, ύψους 16 δισ. ευρώ, περιλαμβάνονται στις 11 δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το 2026. Τις εξαγγελίες παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην […]
Οι προϋποθέσεις που θέτει ο Νικόλας Φαραντούρης για τη συμμετοχή του σε νέο κόμμα
Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε οποιοδήποτε νέο πολιτικό εγχείρημα, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται για συγκεκριμένο κόμμα ή πρωτοβουλία, αφήνει ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης. Η τοποθέτησή του έρχεται με φόντο τις εξελίξεις και τα σενάρια που συνδέονται με το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού. Σε ανάρτησή του, ο κ. Φαραντούρης αποφεύγει να κάνει ευθεία αναφορά […]
Σκληρο μπρα ντε φερ: Όχι στον διάλογο από αγρότες Νίκαιας, Καρδίτσας και Κρήτης – Θα εφαρμοστεί ο νόμος λέει η κυβέρνηση
«Η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο», λένε κυβερνητικές πηγές
Επικοινωνία Γεραπετρίτη – Φιντάν: Πότε θα συγκληθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
Τηλεφωνική επικοινωνία είχε τη Δευτέρα ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο υπουργοί μίλησαν για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας. Η ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί αλλά πρόθεση και των δύο πλευρών είναι να πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Ωστόσο […]
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Μαδρίτη, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία εδώ και 13 χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ΄, στα βασιλικά ανάκτορα, συνοδευόμενος από την ελληνική αντιπροσωπεία. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η συνάντηση πραγματοποιείται στα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας και εντάσσεται στο πλαίσιο της […]