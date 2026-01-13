ΟΠΕΚΕΠΕ και Κοινή Αγροτική Πολιτική βρέθηκαν στο επίκεντρο της κατάθεσης της πρώην αντιπροέδρου του οργανισμού (Απρίλιος – Οκτώβριος 2015), Ειρήνης Κατσινοπούλου, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά ζητήματα κοινοτικών αγροτικών επιδοτήσεων. Η κ. Κατσινοπούλου απέδωσε τις στρεβλώσεις του συστήματος στις αποφάσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ΚΑΠ του 2003, τονίζοντας ότι «η πηγή του κακού βρίσκεται στην αποσύνδεση των επιδοτήσεων από τα παραγόμενα προϊόντα και την ενίσχυση της κατοχής ή της χρήσης γης».

Όπως εξήγησε, όταν η ενίσχυση βασίζεται στη γη και όχι στην παραγωγή, το κρίσιμο ζήτημα είναι η θωράκιση του εθνικού κτηματολογίου. «Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρχουν λαθροχειρίες ούτε στην ιδιοκτησία ούτε στα μισθωτήρια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μάξιμο Λαζαρίδη, η πρώην αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στην εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο. «Βοούσε το σύμπαν του αγροτικού κόσμου, εδώ και πολλά χρόνια, για την εξάρτηση από τη “Νουροπάμπλικ”», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η μετάβαση σε νέο πληροφοριακό σύστημα χωρίς να διακινδυνεύσουν οι ενισχύσεις των αγροτών ήταν «ένα εξαιρετικά περίπλοκο στοίχημα».

Η κ. Κατσινοπούλου πρόσθεσε πως η συμμετοχή της εταιρείας τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μετόχου στη «ΓΑΙΑ Επιχειρείν» ήταν προβληματική. «Απορώ γιατί δεν ελέγχθηκε ποτέ. Δεν μπορεί ο σύμβουλος ενός οργανισμού να παρέχει τεχνογνωσία και σε εκείνους που ελέγχονται από τον οργανισμό», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η εισηγήτρια της μειοψηφίας, Μαριλίζα Αποστολάκη, έκανε λόγο για παρελκυστική σκοπιμότητα της κλήτευσης της μάρτυρος. «Είναι “ιλαρό” το γεγονός ότι έχει κληθεί μία μάρτυρας που πέρασε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν 10 χρόνια, για έξι μήνες», σημείωσε. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να κατατεθεί στην επιτροπή η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών (Leverage ΑΕ), που είχαν αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 2024, καθώς ενδέχεται να αναδεικνύει ζητήματα ορθής διοικητικής λειτουργίας και διαχείρισης του έργου.