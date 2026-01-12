Ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους προειδοποίησε ότι θα πρόκειται για το τέλος του ΝΑΤΟ αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρήσουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία με τη βία και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγκαστούν να συνδράμουν τη Δανία απέναντι σε στρατιωτική επιθετικότητα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τις απειλές του προς το αυτόνομο δανικό έδαφος, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο», καθώς, όπως είπε, «αν δεν την καταλάβουμε εμείς, θα την καταλάβουν η Ρωσία ή η Κίνα».

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν είχε ήδη προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα πως μια πιθανή επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ και θα ανέτρεπε την τάξη ασφαλείας που επικρατεί μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Συμφωνώ με τη Δανή πρωθυπουργό ότι αυτό θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων θα είναι πολύ, πολύ αρνητικό», δήλωσε ο Κουμπίλιους στο πρακτορείο Reuters, μιλώντας από διάσκεψη για την ασφάλεια στη Σουηδία.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπενθύμισε επίσης ότι το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύει τα κράτη μέλη να προσφέρουν βοήθεια σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης κατά ενός εξ αυτών.

«Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη Δανία πώς θα αντιδράσει και ποια θα είναι η θέση της, αλλά σίγουρα υπάρχει η υποχρέωση των κρατών μελών να σπεύσουν για αμοιβαία βοήθεια αν ένα άλλο κράτος μέλος βρεθεί αντιμέτωπο με στρατιωτική επιθετικότητα», πρόσθεσε ο Κουμπίλιους.