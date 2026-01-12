Η Ρομπέρτα Μετσόλα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας μέσω ανάρτησης στο Χ ότι απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα μέλη του διπλωματικού προσωπικού και σε κάθε εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στις εγκαταστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου.

«Καθώς ο θαρραλέος λαός του Ιράν συνεχίζει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα και την ελευθερία του, αποφάσισα σήμερα (Δευτέρα) να απαγορεύσω σε όλο το διπλωματικό προσωπικό και σε οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν την πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μετσόλα στην ανάρτησή της.

Την ίδια ημέρα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τους πρεσβευτές ή επιτετραμμένους της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας στην Τεχεράνη. Οι ιρανικές αρχές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη στήριξη που παρείχαν οι χώρες αυτές στους Ιρανούς διαδηλωτές.

«Επιβεβαιώνουμε ότι κλήθηκαν (στο ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών) οι Ευρωπαίοι πρεσβευτές», ανέφερε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.