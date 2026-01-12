Παναθηναϊκός επανήλθε με νέα, βελτιωμένη πρόταση προς τηγια την απόκτηση του, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η συγκεκριμένη κίνηση ενδέχεται να αποτελεί και την τελική προσπάθεια των «πρασίνων» για τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, μετά τις πρώτες διερευνητικές επαφές, ανέβασαν την προσφορά τους, επιχειρώντας να καλύψουν μέρος των απαιτήσεων της αργεντίνικης ομάδας, χωρίς ωστόσο να ξεφύγουν από τα οικονομικά πλαίσια που έχουν θέσει. Στο «τριφύλλι» θεωρούν ότι η νέα πρόταση αντανακλά την πραγματική αξία του παίκτη, αλλά και τις συνθήκες της αγοράς.

Οι αριθμοί που αναπαράγονται από αργεντίνικα μέσα (10.2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Αντίνο), δεν έχουν καμία σχέση με τα χρήματα που έχουν «πέσει στο τραπέζι» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Πλέον, η μπάλα περνά στο γήπεδο της Γοδόι Κρουζ, η οποία καλείται να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί την πρόταση ή αν θα επιμείνει σε υψηλότερες απαιτήσεις, με το ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός να εγκαταλείψει την υπόθεση, εφόσον προκύψει νέο κόλλημα, να παραμένει ανοιχτό.